Covid | Locatelli | ' misure intraprese stanno funzionando ma vanno mantenute'

Advertising

chetempochefa : Stasera non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, c… - MediasetTgcom24 : Covid, Locatelli: 'La pressione sulle terapie intensive è quasi al picco di un anno fa' | I medici di Parigi: 'Ospe… - TgLa7 : #Covid: riunione Draghi con Speranza,Locatelli e Brusaferro - PaolaTacconi : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli: 'La pressione sulle terapie intensive è quasi al picco di un anno fa' | I medici di Parigi: 'Ospedal… - PaolaTacconi : RT @Agenzia_Ansa: Locatelli: 'Il Covid rallenta ma le misure vanno mantenute. Vaccino condizione imprescindibile per i sanitari' #ANSA http… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli

Agenzia ANSA

Lo preannunciano le anticipazioni, secondo cui il focus resta sempre la pandemia. Infatti, il ... Per fare, invece, il punto della situazione sull'andamento epidemiologico Franco, che è ...... come di consueto, con un lungo approfondimento sull'emergenza- 19. Per parlare della ...del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Francoe ...Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Cts, si esprime così a Che tempo che fa rispondendo alle domande sull'evoluzione dell'epidemia di ...Per Locatelli, "i dati per quel che riguarda la curva epidemiologica ... sono 3.679 i posti occupati in terapia intensiva a causa del Covid, 44 più di ieri, con 217 ingressi giornalieri. Secondo la ...