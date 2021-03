Covid | Locatelli | ‘misure intraprese stanno funzionando ma vanno mantenute’

(Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Le misureavendo effetto ma non possiamo deflettere dal mantenerle”. Lo ha detto Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico a ‘Che tempo che fa’.“I dati mostrano il rallentamento ma anche una lieve flessione dell’indice di contagiosità, l’Rt è sceso da 1,16 a 1,08, i contagiati sono 9mila in meno. Però la circolazione del virus è assai diffusa e il carico sulle terapie intensive è al 39% con 3.700 ricoverati – ha aggiunto – assai vicino a picco della prima ondata, con 4.063 ricoverati nelle terapie intensive”. L'articolo CalcioWeb.

