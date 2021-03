Covid, lo studio di Crisanti sugli anticorpi degli ex positivi: «Durano 9-10 mesi, chi è stato contagiato nel 2020 potrebbe esserlo di nuovo» (Di domenica 28 marzo 2021) Gli anticorpi prodotti dal Coronavirus restano in vita nell’organismo delle persone che sono state positive – o che risultano negative ma positive al test sierologico – dai 9 ai 10 mesi. È il primo risultato dello studio condotto dall’Università di Padova e dall’Imperial College di Londra e coordinato dal professor Andrea Crisanti sulla popolazione di Vo’ Euganeo, il piccolo paese del Veneto che insieme a Codogno fu teatro di uno dei due primi focolai pandemici accertati nel nostro Paese. La ricerca, di cui per ora è stato anticipato questo dato, è in fase di revisione da parte del comitato scientifico della rivista Nature e ci vorrà almeno un mese e mezzo prima della pubblicazione. «Non posso dire ancora nulla di più», ha spiegato Crisanti, «non si tratta solo di persone positive ... Leggi su open.online (Di domenica 28 marzo 2021) Gliprodotti dal Coronavirus restano in vita nell’organismo delle persone che sono state positive – o che risultano negative ma positive al test sierologico – dai 9 ai 10. È il primo risultato dellocondotto dall’Università di Padova e dall’Imperial College di Londra e coordinato dal professor Andreasulla popolazione di Vo’ Euganeo, il piccolo paese del Veneto che insieme a Codogno fu teatro di uno dei due primi focolai pandemici accertati nel nostro Paese. La ricerca, di cui per ora èanticipato questo dato, è in fase di revisione da parte del comitato scientifico della rivista Nature e ci vorrà almeno un mese e mezzo prima della pubblicazione. «Non posso dire ancora nulla di più», ha spiegato, «non si tratta solo di persone positive ...

