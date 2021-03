Covid | le ultime news Il bollettino | 19 611 nuovi contagi su 272 630 tamponi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 28 marzo 2021) Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle24 ore, per un totale di 3.532.057. Ieri i casi erano stati 23.839. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 297 le vittime in un giorno (380 ieri), per un totale dall'inizio della pandemia di 107.933. Secondo il commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini la prossima estate dovrebbe "essere simile a quella dell'anno scorso". In arrivo in Italia 3 milioni di dosi di vaccini entro Pasqua