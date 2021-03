Covid, le ultime news. Il bollettino: 19.611 nuovi contagi su 272.630 tamponi. LIVE (Di domenica 28 marzo 2021) Secondo i dati del ministero della Salute il tasso di positività sale al 7,2%. Aumentano le terapie intensive (+44) e i ricoveri ordinari (+80). Il premier Draghi lunedì pomeriggio parteciperà all'incontro tra governo e regioni sul piano vaccinale. Secondo Breton, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini, l'Europa avrà l'immunità di gregge a luglio. Locatelli: tra 70 e 79 anni 1 su 10 se infettato rischia la vita. La prossima priorità per i vaccini va data a questa fascia Leggi su tg24.sky (Di domenica 28 marzo 2021) Secondo i dati del ministero della Salute il tasso di positività sale al 7,2%. Aumentano le terapie intensive (+44) e i ricoveri ordinari (+80). Il premier Draghi lunedì pomeriggio parteciperà all'incontro tra governo e regioni sul piano vaccinale. Secondo Breton, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini, l'Europa avrà l'immunità di gregge a luglio. Locatelli: tra 70 e 79 anni 1 su 10 se infettato rischia la vita. La prossima priorità per i vaccini va data a questa fascia

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Coronavirus Lazio, bollettino del 28 marzo: 1836 nuovi casi e 14 morti, 917 contagi a Roma I nuovi contagi di Covid Asl per Asl Asl Roma 1: 361 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con ...

Covid, bollettino Lombardia del 28 marzo 2021: tutti i dati Cresce, seppur di poco, la percentuale di positività sui tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore. I tamponi processati si fermano a 43.334, i nuovi positivi sono 3.520 (contro i 4.884 su 61.469 tamponi), per una percentuale di positività pari all'8,1. Per quanto riguarda le ...

Breton (Ue): passaporto sanitario dal 15 giugno. A Parigi situazione ospedaliera al limite Il Sole 24 ORE Tutta l'Europa blindata Quasi tutti i Paesi mantengono le restrizioni, Regno Unito in controtendenza grazie alle vaccinazioni - Ticino: 96 casi e nessun morto. Grigioni: 26 casi e nessun morto ...

Meno di una settimana alla seconda ‘Pasqua con il Covid’: sarà l’ultima almeno? Secondo gli ultimi dati della Fondazione Gimbe ... fissate dal Ministero per quanto attiene all’occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid in area medica (>40%) e in terapia intensiva (>30% ...

