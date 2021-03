Covid, le regole della settimana di Pasqua: dai colori alla zona rossa in tutta Italia (Di domenica 28 marzo 2021) Da lunedì 29 marzo entrano in vigore le ordinanze sulle nuove fasce di rischio, tranne nel Lazio (che torna arancione dal 30). Il nostro Paese è tutto rosso o arancione. Nella fascia di rischio più alta, Calabria, Toscana e Valle d'Aosta si aggiungono a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Provincia Autonoma di Trento. Il 3-4-5 aprile, invece, tutta la Penisola è zona rossa. Ecco i colori dei diversi territori e cosa si può fare e non fare nei diversi giorni Leggi su tg24.sky (Di domenica 28 marzo 2021) Da lunedì 29 marzo entrano in vigore le ordinanze sulle nuove fasce di rischio, tranne nel Lazio (che torna arancione dal 30). Il nostro Paese è tutto rosso o arancione. Nella fascia di rischio più alta, Calabria, Toscana e Valle d'Aosta si aggiungono a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Provincia Autonoma di Trento. Il 3-4-5 aprile, invece,la Penisola è. Ecco idei diversi territori e cosa si può fare e non fare nei diversi giorni

