Covid, le news. In Italia in arrivo 3 milioni di dosi di vaccino entro Pasqua. LIVE (Di domenica 28 marzo 2021) "In settimana possiamo puntare a 300 mila somministrazioni al giorno" ha annunciato il Commissario Figliuolo. Non cambia la linea del Governo sulle misure: nessuna Regione in giallo fino a maggio. Festività in rosso da Nord a Sud. La Lega insiste per le riaperture. Il rientro a scuola, dopo il 7 Aprile, 6 alunni su 10 torneranno in presenza. In classe 5,3 milioni di studenti, fino alle prime medie, anche in zona rossa Leggi su tg24.sky (Di domenica 28 marzo 2021) "In settimana possiamo puntare a 300 mila somministrazioni al giorno" ha annunciato il Commissario Figliuolo. Non cambia la linea del Governo sulle misure: nessuna Regione in giallo fino a maggio. Festività in rosso da Nord a Sud. La Lega insiste per le riaperture. Il ria scuola, dopo il 7 Aprile, 6 alunni su 10 torneranno in presenza. In classe 5,3di studenti, fino alle prime medie, anche in zona rossa

