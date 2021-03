Covid Lazio, oggi 1.836 contagi e 14 morti. A Roma 900 casi (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 1.836 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 28 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. In base alla tabella, registrati altri 14 morti. A Roma, segnalati 900 casi. “oggi su quasi 15 mila tamponi nel Lazio (-159) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 1.836 casi positivi (+11), 14 i decessi (-1) e +677 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 900. Verso la soglia di 1 milione di dosi somministrate”, dice l’assessore alla Sanità della ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 1.836 ida coronavirus nel, 28 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. In base alla tabella, registrati altri 14. A, segnalati 900. “su quasi 15 mila tamponi nel(-159) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 1.836positivi (+11), 14 i decessi (-1) e +677 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. Icittà sono a quota 900. Verso la soglia di 1 milione di dosi somministrate”, dice l’assessore alla Sanità della ...

