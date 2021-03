COVID Lazio – Il bollettino di oggi 28 marzo: i casi tornano ad aumentare (Di domenica 28 marzo 2021) “Su oltre 30.000 test effettuati, di cui circa 15.000 antigenici, si registrano 1.836 casi positivi (+11 nelle ultime 24 ore ), 14 i decessi (-1 rispetto ai dati di ieri) e +677 i guariti“. Questi sono i numeri raccolti nella giornata di oggi e pubblicati all’interno del bollettino della Regione Lazio riguardo l’emergenza COVID-19. I nuovi contagiati sono in lieve aumento, ma ciò comunque non andrebbe a intaccare la decisione presa riguardo il cambio di zona a partire dalla mezzanotte del 30 marzo. Il commento di D’Amato Come di consueto, l’Assessore alla Sanità regionale D’Amato ha espresso il suo parere in merito ai dati raccolti oggi: “Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 28 marzo 2021) “Su oltre 30.000 test effettuati, di cui circa 15.000 antigenici, si registrano 1.836positivi (+11 nelle ultime 24 ore ), 14 i decessi (-1 rispetto ai dati di ieri) e +677 i guariti“. Questi sono i numeri raccolti nella giornata die pubblicati all’interno deldella Regioneriguardo l’emergenza-19. I nuovi contagiati sono in lieve aumento, ma ciò comunque non andrebbe a intaccare la decisione presa riguardo il cambio di zona a partire dalla mezzanotte del 30. Il commento di D’Amato Come di consueto, l’Assessore alla Sanità regionale D’Amato ha espresso il suo parere in merito ai dati raccolti: “Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e ...

