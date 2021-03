Covid Italia, oggi 19.611 contagi e 297 morti: bollettino 28 marzo (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 19.611 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 28 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. La tabella sul sito del ministero della Salute riporta altri 297 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, i decessi sono 107.933. LOMBARDIA – Sono 3.520 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 28 marzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 75 morti. I dimessi e guariti sono stati 7.381. Tra le province con un maggior numero di nuovi casi Milano a 1.146, seguita da Brescia a 601 e Bergamo a 327. LAZIO – Sono 1.836 i contagi da coronavirus nel Lazio. In base alla tabella, registrati altri 14 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 19.611 ida coronavirus in, 28, secondo i dati deldella Protezione Civile. La tabella sul sito del ministero della Salute riporta altri 297. In totale, dall’inizio dell’epidemia di-19, i decessi sono 107.933. LOMBARDIA – Sono 3.520 i nuovida Coronavirus in Lombardia secondo ildi, 28. Nella tabella si fa riferimento ad altri 75. I dimessi e guariti sono stati 7.381. Tra le province con un maggior numero di nuovi casi Milano a 1.146, seguita da Brescia a 601 e Bergamo a 327. LAZIO – Sono 1.836 ida coronavirus nel Lazio. In base alla tabella, registrati altri 14 ...

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - StefaniaFalone : RT @Cartabellotta: Questi sono i numeri, le chiacchere stanno a zero ??Area medica: occupazione =40% in 10 Regioni, media Italia 43% ??Terapi… - BenecomuneNet : Alessandro Rosina: 'Rispetto al sistema Italia i #giovani intervistati intravedono un possibile impulso positivo su… -