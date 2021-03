Covid Italia, Locatelli: “Misure funzionano, vanno mantenute” (Di domenica 28 marzo 2021) “Tutte le Misure intraprese stanno avendo effetto, vanno mantenute. Sui vaccini, priorità alla fascia 70-79 anni”. Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Cts, si esprime così a Che tempo che fa rispondendo alle domande sull’evoluzione dell’epidemia di coronavirus e sulla necessità di mantenere restrizioni per arginare il contagio. “I dati mostrano il rallentamento e una flessione” della curva epidemia. “L’indice Rt è sceso da 1.16 a 1.08, l’incidenza sul territorio da 264 a 247 casi ogni 100.000 abitanti. Il numero assoluto dei contagiati in una settimana è calato di 9.000 unità, ma abbiamo comunque avuto 145.000 nuovi casi e non dobbiamo dimenticare il carico sulle terapie intensive, siamo al 39%. Il numero dei ricoverati è 3.700 ed è vicino al picco di ... Leggi su italiasera (Di domenica 28 marzo 2021) “Tutte leintraprese stanno avendo effetto,. Sui vaccini, priorità alla fascia 70-79 anni”. Il professor Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Cts, si esprime così a Che tempo che fa rispondendo alle domande sull’evoluzione dell’epidemia di coronavirus e sulla necessità di mantenere restrizioni per arginare il contagio. “I dati mostrano il rallentamento e una flessione” della curva epidemia. “L’indice Rt è sceso da 1.16 a 1.08, l’incidenza sul territorio da 264 a 247 casi ogni 100.000 abitanti. Il numero assoluto dei contagiati in una settimana è calato di 9.000 unità, ma abbiamo comunque avuto 145.000 nuovi casi e non dobbiamo dimenticare il carico sulle terapie intensive, siamo al 39%. Il numero dei ricoverati è 3.700 ed è vicino al picco di ...

