Covid in Sicilia | casi in aumento | 953 i nuovi positivi | 25 i morti

TgrSicilia : Morte di un insegnante palermitana, sospetti su AstraZeneca #vaccino #covid - ladyonorato : Anche in Sicilia, appena ripartita da pochi giorni la campagna vaccinale con le file per accaparrarsi la dose, ecco… - NewSicilia : #Coronavirus #Sicilia - Scoperti due casi di #variantebrasiliana del #Covid19 #Newsicilia - infoitinterno : Covid - Sfiorano quota mille i nuovi casi in Sicilia: sono 953. Aumentano i ricoverati, 25 le vittime - infoitinterno : Covid, aumenta la curva dei contagi in Sicilia: oggi i nuovi casi sono 953 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

...di Ortona per il rispetto delle norme di comportamento per il contrasto della pandemia da- ... tutti provenienti da diversi comuni della. Alcuni sono rientrati alla spicciolata a bordo ...Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 33 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In ...Toscana e Sicilia. Pasqua 2021 blindata in zona rossa, a messa con l’autocertificazione e in una chiesa vicino a casa. Sarà così, visto il decreto varato con la stretta contro il coronavirus, per i ...Per il balzo di contagi registrati, soprattutto tra gli studenti della scuola dell'obbligo , il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura ha deciso la chiusura ...