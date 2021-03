Covid: in Lombardia somministrate 82% dosi vaccino ricevute (Di domenica 28 marzo 2021) Milano, 28 mar. (Adnkronos) – Sono 1.485.384 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Lombardia fino a oggi. Si tratta dell’82% delle dosi consegnate, pari a 1.807.890. Venerdì scorso sono state effettuate 37.502 vaccinazioni. La percentuale di vaccini Pfizer somministrati, secondo i dati della Regione Lombardia, è del 95% rispetto alle dosi consegnate, del 58% per Astrazeneca e del 43% per Moderna. Fra gli over 80 il 52% risulta vaccinato anche con la seconda dose. Gli over 80 non residenti nelle Rsa che hanno ricevuto anche la seconda dose sono il 16% e l’80% quelli che risiedono nelle Rsa. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 marzo 2021) Milano, 28 mar. (Adnkronos) – Sono 1.485.384 ledianti-infino a oggi. Si tratta dell’82% delleconsegnate, pari a 1.807.890. Venerdì scorso sono state effettuate 37.502 vaccinazioni. La percentuale di vaccini Pfizer somministrati, secondo i dati della Regione, è del 95% rispetto alleconsegnate, del 58% per Astrazeneca e del 43% per Moderna. Fra gli over 80 il 52% risulta vaccinato anche con la seconda dose. Gli over 80 non residenti nelle Rsa che hanno ricevuto anche la seconda dose sono il 16% e l’80% quelli che risiedono nelle Rsa. L'articolo CalcioWeb.

