Covid, in Liguria 392 casi e 6 morti. Toti: “La regione l’unica arancione nel Nord, ma dobbiamo stare attenti. Il virus circola di più" (Di domenica 28 marzo 2021) Il governatore: “Nessuno vuole riaprire a dispetto dei numeri, ma serve una road map vincolata all'andamento della pandemia” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 28 marzo 2021) Il governatore: “Nessuno vuole riaprire a dispetto dei numeri, ma serve una road map vincolata all'andamento della pandemia”

Advertising

myrtamerlino : In #Liguria a Lavagna 9 pazienti positivi a causa di un operatore #NoVax. Basta!!! Se non fai il #vaccino, sei un r… - Agenzia_Ansa : Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario no… - MediasetTgcom24 : Covid, nove contagi da un operatore no vax in un ospedale ligure #Coronavirus - infoitsalute : Covid in Liguria: 392 nuovi casi e 6 decessi, crescono ricoveri (+18) e TI (+1) - AnsaLiguria : Covid: bimba di 10 anni in terapia intesiva, è malata da tempo. E' stata trasferita dall'ospedale di Pavia al Gasli… -