Covid, i sintomi dei bambini. L’infezione si presenta come “simil peritonite”: parla il chirurgo (Di domenica 28 marzo 2021) «Nei bambini molto piccoli, sotto i quattro anni, L’infezione da Sars-Cov-2, può presentarsi come una “simil peritonite”, che spesso necessita di un intervento chirurgico. È un sintomo importante che i chirurghi pediatri devono conoscere perché, clinicamente, la malattia può presentarsi, esclusivamente, con un dolore acuto simile a un’appendicite». Lo spiega all’Adnkronos Salute Claudio Spinelli, ordinario di chirurgia pediatrica all’università di Pisa, dirigente della sezione di chirurgia pediatrica infantile dell’azienda ospedaliera universitaria della città toscana. Il professore invita «a non allarmarsi sui rischi di infezione nella fascia pediatrica» ma anche «a non trascurare la questione che, comunque, esiste, in particolare in questa fase ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 marzo 2021) «Neimolto piccoli, sotto i quattro anni,da Sars-Cov-2, puòrsiuna “”, che spesso necessita di un intervento chirurgico. È un sintomo importante che i chirurghi pediatri devono conoscere perché, clinicamente, la malattia puòrsi, esclusivamente, con un dolore acutoe a un’appendicite». Lo spiega all’Adnkronos Salute Claudio Spinelli, ordinario di chirurgia pediatrica all’università di Pisa, dirigente della sezione di chirurgia pediatrica infantile dell’azienda ospedaliera universitaria della città toscana. Il professore invita «a non allarmarsi sui rischi di infezione nella fascia pediatrica» ma anche «a non trascurare la questione che, comunque, esiste, in particolare in questa fase ...

