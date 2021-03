Covid, i colori delle regioni: ecco cosa cambia nella settimana di Pasqua [VIDEO] (Di domenica 28 marzo 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 26 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze in vigore a partire da lunedì 29 marzo prossimo. L'articolo Covid, i colori delle regioni: ecco cosa cambia nella settimana di Pasqua VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati eindicazioni della Cabina di Regia del 26 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze in vigore a partire da lunedì 29 marzo prossimo. L'articolo, idi

Advertising

borghi_claudio : @Corss80 @Ferdi__Romano @PagellaPolitica Comunque se proprio lo chiede ecco qui il brillante piano del North Dakota… - MediasetTgcom24 : Galli: 'Sardegna dimostra che è errore riaprire troppo presto' #Coronavirusitalia - orizzontescuola : Covid, i colori delle regioni: ecco cosa cambia nella settimana di Pasqua [VIDEO] - ltonino64 : RT @markorusso69: E niente si sta come quelli che vedono clip girate in altri paesi , dove si vive come se il covid sia oramai una esperien… - RitaccoAlessan1 : RT @markorusso69: E niente si sta come quelli che vedono clip girate in altri paesi , dove si vive come se il covid sia oramai una esperien… -