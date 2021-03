Covid, Gelmini: “Berlusconi sta discretamente, è combattivo come sempre” (Di domenica 28 marzo 2021) “Il presidente Berlusconi sta discretamente”. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali ed esponente di Forza Italia, ospite di ‘Che tempo che fa’. “Il Covid ha colpito anche lui, degli strascichi ci sono. Ma è combattivo come sempre ed è vicino alla politica”. “Se la curva migliorerà, la volontà è quella di tornare ad aprire. Tutti vogliamo riaprire compatibilmente con la Guerra che il virus ci fa”. “Pasqua la dobbiamo trascorrere sapendo che sicuramente dovremo garantire la salute dei più fragili che non sono vaccinati”. L’obbligo di vaccinazione “è necessario per la salute degli operatori sanitari e per i malati”. “E’ una norma di buon senso e deve essere uguale per tutte le Regioni”, ha sottolineato l’esponente di Fi. “Noi riteniamo che con ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) “Il presidentesta”. Così Mariastella, ministro per gli Affari regionali ed esponente di Forza Italia, ospite di ‘Che tempo che fa’. “Ilha colpito anche lui, degli strascichi ci sono. Ma èed è vicino alla politica”. “Se la curva migliorerà, la volontà è quella di tornare ad aprire. Tutti vogliamo riaprire compatibilmente con la Guerra che il virus ci fa”. “Pasqua la dobbiamo trascorrere sapendo che sicuramente dovremo garantire la salute dei più fragili che non sono vaccinati”. L’obbligo di vaccinazione “è necessario per la salute degli operatori sanitari e per i malati”. “E’ una norma di buon senso e deve essere uguale per tutte le Regioni”, ha sottolineato l’esponente di Fi. “Noi riteniamo che con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Previsto un incontro per domani sul piano vaccinale con il ministro Gelmini, il generale Figliuolo e il capo della… - Sicilianodoc73 : RT @Adnkronos: #COVID19, #Gelmini: '#Berlusconi sta discretamente, è combattivo come sempre' - Adnkronos : #COVID19, #Gelmini: '#Berlusconi sta discretamente, è combattivo come sempre' - MariMario1 : RT @LaVeritaWeb: Verso un cdm incandescente. Sul tavolo lockdown e lo stop allo stipendio per i medici che non si vaccinano Lega in pressin… - laremi_guido : #ctcf #chetempochefa ... Fazio chiede alla Gelmini perché la Lombardia su organizzazione Covid non copia dalle regi… -