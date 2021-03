Covid Fvg, oggi 446 contagi e 23 morti: bollettino 28 marzo (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 446 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 28 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nella tabella si specifica che su 4.908 tamponi molecolari sono stati rilevati 350 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,13%. Sono inoltre 1.859 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi (5,16%). I decessi registrati sono 14, a cui si aggiungono altri 9 pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive sono 84 mentre quelli in altri reparti 662. Dall’inizio dell’epidemia, i decessi complessivamente ammontano a 3.264. I totalmente guariti sono 73.733, i clinicamente guariti 3.475, mentre quelli in isolamento scendono a 14.880. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 446 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 28, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 23. Nella tabella si specifica che su 4.908 tamponi molecolari sono stati rilevati 350 nuovicon una percentuale di positività del 7,13%. Sono inoltre 1.859 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi (5,16%). I decessi registrati sono 14, a cui si aggiungono altri 9 pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive sono 84 mentre quelli in altri reparti 662. Dall’inizio dell’epidemia, i decessi complessivamente ammontano a 3.264. I totalmente guariti sono 73.733, i clinicamente guariti 3.475, mentre quelli in isolamento scendono a 14.880. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono ...

