Covid | Fratoianni | ‘da Airaudo testimonianza su carenza vaccini | servizi e assistenza’

(Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “?Giorgio, nostro ex parlamentare, ha raccontato in questi giorni la storia di suo padre, morto dia 86 anni, e di sua madre, che sta lottando in queste ore contro il virus. Entrambi senza aver ricevuto il vaccino, che avrebbe dovuto proteggerli già dallo scorso febbraio. Giorgio racconta di come i genitori si siano sentiti traditi dalle istituzioni, dopo una vita di dedizione e di fiducia incrollabile nello Stato. Il dramma della sua famiglia è uguale al dramma di decine di migliaia di famiglie lasciate sole.” Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Dire

Nicoladovesse essere confermata, stiamo parlando di un atto gravissimo perché lo Stato ... È un copione già visto con i supplenti temporanei e, che ora si sta pericolosamente ripetendo.tweet Si allunga la lista dei docenti che non stanno percependo lo stipendio. Dopo i docenti, numerosi insegnanti con il diploma magistrale ante 2001, entrati di ruolo con riserva da ......Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “?Giorgio Airaudo, nostro ex parlamentare, ha raccontato in questi giorni la storia di suo padre, morto di Covid a 86 anni, e di sua madre, che sta lottando in queste ore c ...In occasione dell’apertura delle vaccinazioni nel turno serale fino alla mezzanotte dell’Hub di Fiumicino, la Regione Lazio ha diffuso il video “Il Lazio si vaccina” che proponiamo anche a corredo di ...