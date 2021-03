Covid Emilia-Romagna, oggi 2.137 casi e 31 morti (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 2.137 i contagi da coronavirus in Emilia-Romagna oggi, 28 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore, registrati 31 morti. La tabella fa riferimento a nuovi casi individuati su 19.056 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’11,2% come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 401 (+1 rispetto a ieri), 3.442 quelli negli altri reparti Covid (-24). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 2.137 i contagi da coronavirus in, 28 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore, registrati 31. La tabella fa riferimento a nuoviindividuati su 19.056 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’11,2% come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti. L’età media dei nuovi positivi diè 43 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 401 (+1 rispetto a ieri), 3.442 quelli negli altri reparti(-24). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

