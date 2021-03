Covid, da martedì 30 marzo nel Lazio tornano in presenza 470mila alunni (Di domenica 28 marzo 2021) "Nel Lazio sono 470.761 i bambini e gli studenti dalle scuole dell'infanzia fino alle medie che, a partire da martedì 30 marzo e fino all'inizio delle vacanze di Pasqua, torneranno in classe. Lo prevede l'ordinanza della Regione Lazio firmata ieri in linea con le indicazioni nazionali". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) "Nelsono 470.761 i bambini e gli studenti dalle scuole dell'infanzia fino alle medie che, a partire da30e fino all'inizio delle vacanze di Pasqua, torneranno in classe. Lo prevede l'ordinanza della Regionefirmata ieri in linea con le indicazioni nazionali". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, da martedì 30 marzo nel Lazio tornano in presenza 470mila alunni - Paolo_Foschi : Che senso ha tornare a scuola martedì per due giorni? @nzingaretti @robersperanza @piersileri #covid #scuola #zonaarancione - adartwith : Oggi e domani rossi. Martedì e mercoledì arancioni. Poi, se ho capito bene, di nuovo rossi. Questa non è strategia… - CanevaliLaura : e il problema dell'acqua. Martedì 30/3, la notizia università. Editata dal sito dell'ansa, i test salivari Covid d… - TommasoMont : #Lazio entrato in #zonarossa di lunedì. #Lazio in #arancione da martedì. Basta questo per dimostrare quanto sono… -