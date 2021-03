Covid, da domani cambiano i colori delle Regioni. Tutte le regole, cosa si può fare e cosa no (Di domenica 28 marzo 2021) Covid , da domani - lunedì 29 marzo - in Italia cambiano i colori delle Regioni . Per Tutte si tratta di una 'retrocessione', ad eccezione del Lazio, che da martedì (data di scadenza del decreto ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021), da- lunedì 29 marzo - in Italia. Persi tratta di una 'retrocessione', ad eccezione del Lazio, che da martedì (data di scadenza del decreto ...

Advertising

gennaromigliore : All’#AssembleaIV @matteorenzi lancia la Primavera delle Idee: un confronto che inizia già da domani per costruire i… - marcodimaio : L’Italia riparte se costruisce oggi il futuro post-Covid. Per questo con @ItaliaViva e @matteorenzi lanciamo la… - Tino44588447 : RT @DomaniGiornale: ??ESCLUSIVO?? L’ex presidente del Consiglio #Conte ha deciso di opporre il silenzio stampa riguardo la notizia pubblicata… - TiziCasamonti : RT @DavideGiac: Da domani si deve correre nelle vaccinazioni. Si può e si deve. La banca dati, che serve anche per pass, sia anche realtà d… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Vaccino anti #covid, 52 #farmacie della #Liguria scendono in campo a partire da domani: tutti i nomi e le info per la pr… -