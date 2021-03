Covid: controlli polizia a Milano, bar e ristoranti chiusi per violazione norme (Di domenica 28 marzo 2021) Milano, 28 mar. (Adnkronos) – Continuano i controlli della polizia a Milano per verificare il rispetto delle normative contro la diffusione del coronavirus. In via Nirone gli agenti hanno sorpreso all’interno di un bar la titolare, due dipendenti e quattro clienti che stavano consumando cibi e bevande ai tavoli. La titolare è stata sanzionata poiché svolgeva attività di somministrazione all’interno.In via Francesco Crispi in un locale sono stati trovati cinque clienti mentre consumavano bevande seduti ai tavoli. Il titolare è stato multato, il locale chiuso per cinque giorni e i clienti sanzionati e multati. Stessa sorte per un bar di via Garigliano, dove sono stati sorpresi dieci clienti, e in un ristorante di via Valenza, dove sono stati trovati 14 clienti. In corso Lodi, all’interno di un Bed & Breakfast sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 marzo 2021), 28 mar. (Adnkronos) – Continuano idellaper verificare il rispetto delle normative contro la diffusione del coronavirus. In via Nirone gli agenti hanno sorpreso all’interno di un bar la titolare, due dipendenti e quattro clienti che stavano consumando cibi e bevande ai tavoli. La titolare è stata sanzionata poiché svolgeva attività di somministrazione all’interno.In via Francesco Crispi in un locale sono stati trovati cinque clienti mentre consumavano bevande seduti ai tavoli. Il titolare è stato multato, il locale chiuso per cinque giorni e i clienti sanzionati e multati. Stessa sorte per un bar di via Garigliano, dove sono stati sorpresi dieci clienti, e in un ristorante di via Valenza, dove sono stati trovati 14 clienti. In corso Lodi, all’interno di un Bed & Breakfast sono ...

