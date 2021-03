Covid, Bonaccini: “Stop alla vaccinazione dei professori universitari. Prima gli anziani” (Di domenica 28 marzo 2021) "Chi ha introdotto il vaccino per i professori universitari? Quando si decise di vaccinare il personale scolastico, nel piano vaccinale di dicembre. Noi ora sospendiamo, Prima terminiamo gli ultraottantenni e poi terminiamo i professori universitari". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) "Chi ha introdotto il vaccino per i? Quando si decise di vaccinare il personale scolastico, nel piano vaccinale di dicembre. Noi ora sospendiamo,terminiamo gli ultraottantenni e poi terminiamo i". L'articolo .

