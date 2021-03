Covid | bollettino Lombardia del 28 marzo 2021 | tutti i dati

Advertising

repubblica : ?? Covid, bollettino di oggi: 19611 nuovi casi e 297 morti, tasso di positivita' al 7,2 per cento - Open_gol : ??In Lombardia il totale dei contagiati da inizio pandemia tocca quota 726.477, quello delle vittime arriva a 30.462… - Adnkronos : #COVID #Piemonte, oggi 1.543 contagi e 10 morti: bollettino 28 marzo - infoitinterno : COVID-19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 28 MARZO 2021 (ORE 12) - Primo Piano - TuvoReal : RT @rej_panta: Il dubbio è scomodo ma la certezza è ridicola. (Voltaire) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Spallanzani 25 marzo 2021 Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 193 pazienti positivi al. Di questi, 34 sono ricoverati in terapia intensiva , lo stesso numero di ...Cresce, seppur di poco, la percentuale di positività sui tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore. I tamponi processati si fermano a 43.334, i nuovi positivi sono 3.520 (contro i 4.884 su ...Sono ormai quasi 90.000 le vaccinazioni effettuate finora in Trentino, mentre sono 162 i nuovi contagi rilevati, di cui 93 attraverso un tampone molecolare e 69 con un test antigenico. I molecolari ha ..."In Europa l'immunità di gregge verrà raggiunta il 14 luglio". A ribadirlo è Thierry Breton, il commissario Ue al Mercato interno ...