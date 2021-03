Covid Abruzzo | oggi 269 contagi e 9 morti | bollettino 28 marzo

Leggi su italiasera

(Di domenica 28 marzo 2021) Sono 269 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 28. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9.Isono 89 in provincia dell’Aquila, 53 in quella di Chieti, 47 nel Pescarese e 75 nel Teramano. Sono stati eseguiti, nelle ultime ore, 4.052 tamponi molecolari e 1.155 test antigenici. Sono 10.666 gli attualmente positivi (+253): 613 sono ricoverati in area medica (-10), 77 in Terapia intensiva (-6), in 9.976 sono in isolamento domiciliare (+269) con controllo da parte delle Asl. In tutto sono 51.801 guariti (+7). L'articolo proviene da Italia Sera.