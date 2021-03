Covid-19, il commissario Breton presenta in diretta facsimile del certificato sanitario Ue (Di domenica 28 marzo 2021) Questa estate dovrà consentire ai cittadini di riprendere gli spostamenti all'interno dell'Unione. Immunità di gregge in Europa entro metà luglio Leggi su rainews (Di domenica 28 marzo 2021) Questa estate dovrà consentire ai cittadini di riprendere gli spostamenti all'interno dell'Unione. Immunità di gregge in Europa entro metà luglio

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - StefanoFeltri : Per un paio di settimane si parlava soltanto di Calabria e piano anti Covid mancante. Poi indovinate un po' cosa è… - SkyTG24 : Il commissario per l'emergenza #Covid #Figliuolo e il Capo della Protezione Civile #Curcio si sono vaccinati oggi c… - Elisamazzetto : RT @Agenzia_Ansa: Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più di qua… - sabrinasanti2 : RT @Agenzia_Ansa: Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più di qua… -