Covid |  19 611 nuovi casi e 297 morti | il tasso di positività sale al 7 | 2%

(Di domenica 28 marzo 2021) AGI - Cala il numero didi-19 in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino domenicale del ministero della Salute, sono stati 19.611 a fronte dei 23.839 di sabato. In calo anche il numero dei tamponi effettuati (272.630 oggi, 84.524 meno di ieri quando erano stati 357.154 ieri) con ildicheal 7,2% rispetto al 6,7% di sabato. I ricoveri in aumento Isono 297 (380 ieri), con il totale da inizio pandemia chea 107.933. I ricoverati con sintomi sono 28.701, con un incremento rispetto a ieri di 80 unità. I pazienti in terapia intensiva 3.679, in aumento di 44 unità rispetto a ieri. Attualmente i positivi in Italia sono 573.235.