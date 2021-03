Covid: 19.611 nuovi casi, 297 i morti (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Sono 19.611 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 272.630 tamponi, con l’indice di positività che sale al 7,2%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 297 morti, che portano il totale delle vittime a 107.933 da inizio pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Sono 19.611 idiriscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 272.630 tamponi, con l’indice di positività che sale al 7,2%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 297, che portano il totale delle vittime a 107.933 da inizio pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LaVocedellIsola : Ultime Covid Italia: 297 decessi e 19.611 nuovi casi. In Sicilia 25 vittime. - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Covid, 19.611 nuovi contagi. Altre 297 vittime - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 272.630 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati… - qn_giorno : #COVID19 oggi, il #bollettino del 28 marzo in Italia e Lombardia: 19.611 #positivi e 297 morti - infoitsalute : Covid-19, bollettino 28 marzo: 19.611 contagiati e 297 decessi -