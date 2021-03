Costruttori: “Costo acciaio +130% in anno-Covid; ora rischio blocco cantieri” (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Non solo Suez. A minacciare il blocco dei cantieri, in Campania come in tutta Italia, è una dinamica ben più consolidata di quella relativa al problema – in via di risoluzione – del canale egiziano. FederCepi Costruzioni fa sapere: “A livello mondiale si è verificato un aumento notevole dei prezzi di diverse materie prime per le costruzioni di infrastrutture e per l’edilizia. Il problema è talmente rilevante che c’è il rischio di compromettere la regolare prosecuzione dei lavori iniziati, sono infatti incrementi che vanno ben oltre i vincoli contrattuali al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato”. Nello specifico: “Si rende necessario un intervento da parte delle istituzioni per bloccare questo ingiustificato eccessivo rialzo attraverso adeguati interventi correttivi. Per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Non solo Suez. A minacciare ildei, in Campania come in tutta Italia, è una dinamica ben più consolidata di quella relativa al problema – in via di risoluzione – del canale egiziano. FederCepi Costruzioni fa sapere: “A livello mondiale si è verificato un aumento notevole dei prezzi di diverse materie prime per le costruzioni di infrastrutture e per l’edilizia. Il problema è talmente rilevante che c’è ildi compromettere la regolare prosecuzione dei lavori iniziati, sono infatti incrementi che vben oltre i vincoli contrattuali al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato”. Nello specifico: “Si rende necessario un intervento da parte delle istituzioni per bloccare questo ingiustificato eccessivo rialzo attraverso adeguati interventi correttivi. Per ...

