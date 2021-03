Coronavirus, Ue: Commissario Breton mostra passaporto sanitario. Immunità gregge a luglio (Di domenica 28 marzo 2021) E' la previsione di Thierry Breton, Commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini. Parlando con la radio francese Rtl, Breton ha detto inoltre che la prossima estate dovrebbe essere simile a quella dell'anno scorso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 marzo 2021) E' la previsione di ThierryUe al mercato interno e capo della task force sui vaccini. Parlando con la radio francese Rtl,ha detto inoltre che la prossima estate dovrebbe essere simile a quella dell'anno scorso L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio. E' la previsione di Thierry Breton… - FirenzePost : Coronavirus, Ue: Commissario Breton mostra passaporto sanitario. Immunità gregge a luglio - Mariann14387366 : RT @GeMa7799: Ufficiale, schedati dall'Europa in nome della lotta al Covid: ecco il passaporto sanitario, scenari inquietanti @matteosalvin… - MastroTitta9 : Il commissario ha anche mostrato come sarà il cosiddetto 'passaporto sanitario' Coronavirus, il commissario Ue Thie… - tex2_tex : RT @Libero_official: 'Versione per smartphone e una cartacea, ecco il #PassaportoSanitario': l'annuncio del commissario #Ue #Breton. Ma il… -