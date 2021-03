Coronavirus, sono 1.368 i nuovi casi in Toscana e 27 i decessi (Di domenica 28 marzo 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 28. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.769 (9 in più rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 28 marzo 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 28. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covidcomplessivamente 1.769 (9 in più rispetto a ieri)

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus, i nuovi casi individuati nell'ultima settimana epidemiologica sono stati 145.552, con una riduzione… - RegLombardia : #LNews A fronte di 60.804 tamponi effettuati, sono 5.077 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 2.400 ??… - virginiaraggi : Oggi ricordiamo le vittime innocenti delle mafie. Roma non dimentica chi ha sacrificato la vita lottando per la leg… - LaPresse_news : Coronavirus, 19.611 nuovi contagi. I #decessi sono 297 - luciaperiss : RT @Agenzia_Ansa: Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del ministe… -