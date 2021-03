Coronavirus Sicilia, il bollettino del 28 Marzo: 953 i nuovi casi, 25 i morti. La situazione a Palermo (Di domenica 28 marzo 2021) Sono stati 953 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.E’ di 953 il totale dei nuovi casi registrati nell’ultimo giorno sull’Isola, a dispetto degli 890 registrati ieri. 25 i morti, con il totale delle vittime Siciliane che sale così a 4583. Le persone ricoverate sono 973 (ieri erano 940), mentre i pazienti in terapia intensiva oggi sono 129 (ieri 127). I pazienti dichiarati guariti sono stati 340 e alla luce di questi numeri i Siciliani attualmente positivi sono 17 mila (16.027 dei quali in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 25.247 e il tasso di positività si è attestato così al 3,77% (in risalita rispetto a ieri ma molto più basso della media del Paese). Questo quanto si evince dal ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) Sono stati 953 idi covid registrati innelle ultime 24 ore.E’ di 953 il totale deiregistrati nell’ultimo giorno sull’Isola, a dispetto degli 890 registrati ieri. 25 i, con il totale delle vittimene che sale così a 4583. Le persone ricoverate sono 973 (ieri erano 940), mentre i pazienti in terapia intensiva oggi sono 129 (ieri 127). I pazienti dichiarati guariti sono stati 340 e alla luce di questi numeri ini attualmente positivi sono 17 mila (16.027 dei quali in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 25.247 e il tasso di positività si è attestato così al 3,77% (in risalita rispetto a ieri ma molto più basso della media del Paese). Questo quanto si evince dal ...

