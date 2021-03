Coronavirus, scoperto il primo caso di variante brasiliana in Piemonte. Molto alta l’incidenza di quella inglese (oltre il 90%) (Di domenica 28 marzo 2021) L’Istituto superiore di sanità ha chiesto di portare avanti un piano di monitoraggio delle varianti in Italia. Ed ecco che dal Piemonte arriva la notizia del primo caso di variante brasiliana individuato nella Regione. Nello specifico, dall’analisi eseguita su 150 campioni di Coronavirus dal laboratorio dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di Candiolo, è emerso che nel 90,2% dei casi la variante individuata è quella inglese – al 18 febbraio la percentuale era del 48,2% -, mentre per la prima volta è stato appunto rilevato anche un caso di variante brasiliana. «Prendiamo atto – ha commentato l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi – che le ... Leggi su open.online (Di domenica 28 marzo 2021) L’Istituto superiore di sanità ha chiesto di portare avanti un piano di monitoraggio delle varianti in Italia. Ed ecco che dalarriva la notizia deldiindividuato nella Regione. Nello specifico, dall’analisi eseguita su 150 campioni didal laboratorio dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di Candiolo, è emerso che nel 90,2% dei casi laindividuata è– al 18 febbraio la percentuale era del 48,2% -, mentre per la prima volta è stato appunto rilevato anche undi. «Prendiamo atto – ha commentato l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi – che le ...

anna30048679 : RT @marghiadnsal: Si chiama “I3C” e frena l’uscita del #coronavirus dalle cellule. A scoprirlo un maxi-studio internazionale su #Covid coor… - Angela300564201 : - o_uguzzoni : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: scoperto in #ITALIA un #FARMACO in grado di #BLOCCARE la #DIFFUSIONE del #COVID. I #Dettagli - andreascan76 : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: scoperto in #ITALIA un #FARMACO in grado di #BLOCCARE la #DIFFUSIONE del #COVID. I #Dettagli - ArmandoBam : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: scoperto in #ITALIA un #FARMACO in grado di #BLOCCARE la #DIFFUSIONE del #COVID. I #Dettagli -