Coronavirus nel Lazio, il bollettino di domenica 28 marzo 2021: 1.836 nuovi casi e 14 decessi (Di domenica 28 marzo 2021) nel Lazio, il bollettino di domenica 28 marzo 2021 : sono 1836 i nuovi casi (917 a Roma città) su oltre 30mila test tra tamponi e antigenici processati nelle ultime 24 ore. L'Assessorato regionale ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021) nel, ildi28: sono 1836 i(917 a Roma città) su oltre 30mila test tra tamponi e antigenici processati nelle ultime 24 ore. L'Assessorato regionale ...

repubblica : Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso:… - DPCgov : #Coronavirus #20marzo Il Capo Dipartimento Curcio ha ricevuto questa mattina la prima dose di vaccino Astrazeneca,… - valentinadigrav : RT @rep_roma: Coronavirus, folla nel parco vicino al Colosseo: polizia chiude Colle Oppio [aggiornamento delle 20:06] - aledeniz : @vitalbaa Il problema è legislativo, il paese non si sa dotare di strumenti legislativi adeguati. Qui nel Regno Uni… - AleC226 : RT @RobertoBurioni: Le varianti del coronavirus non sono automaticamente un problema, non è detto che riescano a 'evitare' il vaccino e pos… -