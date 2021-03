Coronavirus | la Fda ha approvato i tamponi nasali di Amazon | test a tappeto per i lavoratori L’inizio di un nuovo business?

Leggi su open.online

(Di domenica 28 marzo 2021) La pandemia daha fatto crescere a livelli record il fatturato di, con entrate che nel 2020 hanno raggiunto quota 386 miliardi di dollari rispetto ai 280 miliardi del 2019 (+38%). Ma tra marzo e settembre dello scorso anno, circa 20 mila dipendenti del gigante dell’e-commerce hanno contratto l’infezione. L’azienda ha dunque deciso di potenziare i controlli, realizzando “in casa” un tampone nasale molecolare (Real-time RT-PCR) per verificare lo stato di salute dei suoi. Il, realizzato dalla controllata STS Lab Holdco e validato con campioni provenienti da soggetti asintomatici, è statodalla Food and Drug administration degli Stati Uniti. Per il momento verrà impiegato solo internamente, ma non è escluso che in futuro possa essere ...