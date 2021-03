Coronavirus Italia, il bollettino del 28 marzo: 19.611 nuovi casi e 297 morti (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 19.611 i nuovi casi registrati in Italia registrati nelle ultime 24 ore.E’ di 19.611 il totale dei nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 297 i morti con il totale da inizio pandemia che sale a 107.933. 272.630 i tamponi eseguiti con l’indice di positività che è al 7,2%, ieri era al 6,67%.Questo quanto riporta il bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 3.532.057. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.850.889 i guariti e i dimessi. 3.679 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 44 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 217 a dispetto dei 264 di ieri. Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 19.611 iregistrati inregistrati nelle ultime 24 ore.E’ di 19.611 il totale deiregistrati innelle ultime 24 ore, 297 icon il totale da inizio pandemia che sale a 107.933. 272.630 i tamponi eseguiti con l’indice di positività che è al 7,2%, ieri era al 6,67%.Questo quanto riporta ilquotidiano diramato dal ministero della Salute. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 3.532.057. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.850.889 i guariti e i dimessi. 3.679 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 44 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 217 a dispetto dei 264 di ieri.

