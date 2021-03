Coronavirus in Toscana: 27 morti (età media 77 anni) oggi 28 marzo. Si potevano salvare con vaccino tempestivo? 1.368 i contagi (Di domenica 28 marzo 2021) Nella Toscana, che da domani 29 marzo diventerà di nuovo zona rossa, sono 27 i morti di oggi 28 marzo: si tratta di 16 uomini e 11 donne con età media di 77 anni. Si sarebbero potuti salvare se la Regione fosse stata più svelta nel vaccinare gli anziani e le persone fragili? Non c'è risposta alla domanda, ma resta un punto interrogativo inquietante. Che deve servire da sprone a Giani e a tutta la schiera dei ben pagati dirigenti della sanità Toscana, che per anni si sono vantati di essere ai vertici delle classifiche del ministero dlla salute e che stavolt si trovano, inesorabilmente, in zona retrocessione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 marzo 2021) Nella, che da domani 29diventerà di nuovo zona rossa, sono 27 idi28: si tratta di 16 uomini e 11 donne con etàdi 77. Si sarebbero potutise la Regione fosse stata più svelta nel vaccinare gli anziani e le persone fragili? Non c'è risposta alla domanda, ma resta un punto interrogativo inquietante. Che deve servire da sprone a Giani e a tutta la schiera dei ben pagati dirigenti della sanità, che persi sono vantati di essere ai vertici delle classifiche del ministero dlla salute e che stavolt si trovano, inesorabilmente, in zona retrocessione L'articolo proviene da Firenze Post.

