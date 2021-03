Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 28 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 marzo Come ogni domenica, l’andamento in Italia risale. Sono 19.611 i nuovi casi a fronte di oltre 272mila tamponi. Tasso di positività al 7,19%. Se si considerano solo i molecolari è dell’11,8%. Diminuiscono i decessi (297) e gli ingressi in terapia intensiva, mentre continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+3.520) è la regione con più casi seguita da ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 28 marzo Come ogni domenica, l’andamento inrisale. Sono 19.611 i nuovi casi a fronte di oltre 272mila tamponi. Tasso di positività al 7,19%. Se si considerano solo i molecolari è dell’11,8%. Diminuiscono i decessi (297) e gli ingressi in terapia intensiva, mentre continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+3.520) è la regione con più casi seguita da ...

