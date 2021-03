Advertising

RaiNews : 'A metà aprile 14-15 milioni di persone avranno ricevuto almeno una dose' di #vaccino, ha detto il sottosegretario… - Agenzia_Ansa : Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del m… - ilriformista : Il dossier impietoso del settimanale tedesco Der Spiegel che fa a pezzi il ‘Modello Italia’ e che parla di “fallime… - MarsicaW : CORONAVIRUS ITALIA, 19MILA CONTAGI E 261 DECESSI. 7,19% POSITIVI SU TEST EFFETTUATI #aggiornamento #Covid #Italia… - YReporterTO : CORONAVIRUS ITALIA Bollettino 28 marzo domenica: meno contagi ancora alti i ricoveri. Tasso positività al 7,19% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sono 19.611 i nuovi casi diregistrati in, a fronte di 272.630 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 7,19%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 297, per un totale di 107.933 dall'inizio ......i nuovi casi (per un totale di 3.532.057) e 297 i morti registrati nelle ultime 24 ore in. ... In Emilia Romagna 2.137 nuovi casi e 31 decessi Sono 2.137 i nuovi casi diin Emilia - ...A diventare uno dei paesi europei coi numeri migliori sul coronavirus, dopo il disastro del governo Johnson nei primi mesi del 2020 ...Al via domani nelle Marche la prenotazione per il vaccino anti-Covid 19 per la fascia d'età 70-79 anni. (ANSA) ...