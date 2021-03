Coronavirus, i nuovi casi sono 19611 e 297 i decessi. (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – Sono 19611 i nuovi casi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Scendono i decessi, che si fermano a 297 contro i 380 di ieri. I tamponi effettuati sono oltre 272mila, i test erano stati 357.154. Il tasso di positività sale al 7,2% dal 6,6%. Leggi su dire (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – Sono 19611 i nuovi casi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Scendono i decessi, che si fermano a 297 contro i 380 di ieri. I tamponi effettuati sono oltre 272mila, i test erano stati 357.154. Il tasso di positività sale al 7,2% dal 6,6%.

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 60.804 tamponi effettuati, sono 5.077 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 2.400 ??… - RegioneER : #coronavirus l'aggiornamento in ER: 2.137 nuovi positivi, di cui 915 asintomatici. 1.408 i guariti, in calo i rico… - RegioneER : Coronavirus, aggiornamento in Emilia-Romagna: 2.448 nuovi positivi di cui 1.152 asintomatici. Il 95,8% ha sintomi l… - AntonioGraziani : Aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive e da martedì vogliono far tornare il Lazio in zona Arancione?… - PatChevrolat : @ugodiluca Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 28 marzo: 19.611 nuovi casi e 297 morti. Quasi uguale da la scorsa settimana -