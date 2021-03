Coronavirus, i nuovi casi sono 19611 e 297 i decessi (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – Sono 19611 i nuovi casi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Scendono i decessi, che si fermano a 297 contro i 380 di ieri. I tamponi effettuati 272.630, ieri erano stati 357.154. Il tasso di positività sale al 7,2%, in crescita rispetto a ieri che era al 6,6%. Le terapie intensive crescono di 44 unità, i ricoveri di 80. Leggi su dire (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – Sono 19611 i nuovi casi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Scendono i decessi, che si fermano a 297 contro i 380 di ieri. I tamponi effettuati 272.630, ieri erano stati 357.154. Il tasso di positività sale al 7,2%, in crescita rispetto a ieri che era al 6,6%. Le terapie intensive crescono di 44 unità, i ricoveri di 80.

