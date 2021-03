Coronavirus, i dati – 19.611 contagi con 272.630 tamponi in 24 ore. Il tasso di positività sale al 7,2%. Altri 297 morti (Di domenica 28 marzo 2021) Calano, come di consueto nel fine settimana, i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19.611 positivi, contro i 23.839 di ieri. Numeri registrati a fronte di 272.630 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 357.154 di ieri. Il tasso di positività sale così al 7,2%, facendo registrare un +0,6% rispetto al 6,6% di ieri. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono invece 297 le vittime in un giorno contro le 380 di ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 107.933. Sono 17.950 le persone guarite nell’ultima giornata, un numero non ancora sufficiente a impedire la crescita degli attualmente positivi in tutto il Paese. Le persone malate aumentano infatti di 1.357, con il totale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Calano, come di consueto nel fine settimana, i nuovidain Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19.611 positivi, contro i 23.839 di ieri. Numeri registrati a fronte di 272.630molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 357.154 di ieri. Ildicosì al 7,2%, facendo registrare un +0,6% rispetto al 6,6% di ieri. Secondo idiffusi dal ministero della Salute, sono invece 297 le vittime in un giorno contro le 380 di ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 107.933. Sono 17.950 le persone guarite nell’ultima giornata, un numero non ancora sufficiente a impedire la crescita degli attualmente positivi in tutto il Paese. Le persone malate aumentano infatti di 1.357, con il totale ...

