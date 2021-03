Coronavirus | Domenica 28 marzo | sono 1 836 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

rep_roma : Coronavirus, sabato oltre 100 mila controlli: quasi tremila multe. Ma per la Domenica della Palme tutti a spasso su… - Il_Centro : #Abruzzo #28marzo #domenica #contagiinAbruzzo #bollettinoAbruzzo #coronavirus #covid #pandemia In Abruzzo scendono… - allauber : Coronavirus, il bollettino in Friuli Venezia Giulia di domenica 28 marzo: decessi, contagi, le zone piu colpite… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Abruzzo #Coronavirus #COVID?19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Domenica

...della puntata di28 marzo 2021: Fabio Fazio incontra Mariastella Gelmini , la Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie. Non solo, nella parte dedicata alla pandemia dain ...Di seguito tutte le ultime notizie di oggi,28 marzo, sul Covid - 19 in Italia e nel mondo,... Per chi non ha ancora o non ha voluto effettuare il vaccino contro ilci sarà il ...Coronavirus, domenica 28 marzo. Oggi in Abruzzo 269 nuovi positivi (di età compresa tra 4 mesi e 92 anni - 89 Aq, 53 Ch, 47 Pe, 75 Te, 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento), esegu ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ...