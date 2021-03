Coronavirus. D’Amato: “Domani tagliamo traguardo 1mln di dosi” (Di domenica 28 marzo 2021) “Domani il Lazio raggiungerà 1 milione di dosi di vaccino somministrate e come quantità assoluta in rapporto alla popolazione è la prima Regione italiana. Dalla prossima settimana andremo a 30 mila somministrazioni al giorno in attesa di raggiungere l’obiettivo dei 60 mila al giorno, forniture permettendo”. Lo dichiara in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Disponibili a estendere l’orario in notturna per aumentare le somministrazioni, ma al momento non vi è la necessaria disponibilità delle forniture dei vaccini che speriamo possa arrivare quanto prima” conclude la nota. Leggi su romadailynews (Di domenica 28 marzo 2021) “il Lazio raggiungerà 1 milione didi vaccino somministrate e come quantità assoluta in rapporto alla popolazione è la prima Regione italiana. Dalla prossima settimana andremo a 30 mila somministrazioni al giorno in attesa di raggiungere l’obiettivo dei 60 mila al giorno, forniture permettendo”. Lo dichiara in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio. “Disponibili a estendere l’orario in notturna per aumentare le somministrazioni, ma al momento non vi è la necessaria disponibilità delle forniture dei vaccini che speriamo possa arrivare quanto prima” conclude la nota.

