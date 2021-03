Coronavirus, da domani i cambi di colore fino al 2: dove e cosa si può fare dalla scuola alle visite ai parenti. Poi scatta la zona rossa (Di domenica 28 marzo 2021) Lunedì 8 regioni saranno in zona arancione, mentre tutte le altre dovranno convivere con le limitazioni imposte dalla zona rossa, che in Puglia si è fatta anche “rafforzata” già da due giorni. Martedì ci sarà già un cambio di colore, quello del Lazio, che lascerà il rosso per transitare in arancione. fino al 2 aprile sarà valido il sistema a fasce di colore, poi dal 3 al 5 aprile tutta l’Italia sarà zona rossa. Per cinque giorni quindi, in alcune regioni ci saranno maggiori libertà – dai negozi aperti alla possibilità di vedere parenti e amici nelle case, sempre massimo in due – prima del ‘blocco’ imposto nei giorni delle festività pasquali. Il 7 aprile, poi, entrerà in vigore il nuovo decreto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Lunedì 8 regioni saranno inarancione, mentre tutte le altre dovranno convivere con le limitazioni imposte, che in Puglia si è fatta anche “rafforzata” già da due giorni. Martedì ci sarà già uno di, quello del Lazio, che lascerà il rosso per transitare in arancione.al 2 aprile sarà valido il sistema a fasce di, poi dal 3 al 5 aprile tutta l’Italia sarà. Per cinque giorni quindi, in alcune regioni ci saranno maggiori libertà – dai negozi aperti alla possibilità di vederee amici nelle case, sempre massimo in due – prima del ‘blocco’ imposto nei giorni delle festività pasquali. Il 7 aprile, poi, entrerà in vigore il nuovo decreto del ...

