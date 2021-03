Coronavirus | Breton | «In Europa immunità di gregge a metà luglio Fra 3 mesi passaporto sanitario» Il ministro tedesco | «Rischiamo di perdere il controllo»

Advertising

Agenzia_Ansa : L'immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio. E' la previsione di Thierry Breton… - RaiNews : #coronavirus #covid19. Il #passaportovaccinale Ue 'sarà implementato a metà giugno', ha spiegato #Breton, 'una com… - capand69 : RT @Libero_official: 'Versione per smartphone e una cartacea, ecco il #PassaportoSanitario': l'annuncio del commissario #Ue #Breton. Ma il… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio. E' la previsione di Thierry Breton, comm… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: 'Versione per smartphone e una cartacea, ecco il #PassaportoSanitario': l'annuncio del commissario #Ue #Breton. Ma il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Breton

Il capo del task force Ue per i vaccini Thierryha mostrato il primo 'passaporto sanitario' europeo aggiungendo che sar disponibile in tutta ...voluto effettuare il vaccino contro il...Il capo del task force Ue per i vaccini Thierryha mostrato il primo passaporto sanitario ... Per chi non ha ancora o non ha voluto effettuare il vaccino contro ilci sarà il ...L'immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere raggiunta in Europa entro metà luglio. È quanto ha detto Thierry Breton, commissario Ue incaricato dei ...L’immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio. E’ la previsione di Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini. Parlando con ...