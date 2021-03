Coronavirus, a metà aprile la possibile svolta nella gestione dell’emergenza (Di domenica 28 marzo 2021) Riflessioni in corso sul nuovo decreto: a metà aprile potrebbe arrivare la prima svolta nella gestione dell’emergenza sanitaria in Italia. Il governo Draghi lavora al decreto aprile con l’intenzione di dare ascolto all’ala rigorista ma concedendo un’opportunità a quella aperturista. In base alle anticipazioni circolate, che hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni di Draghi in occasione della conferenza stampa tenuta dopo il Consiglio europeo, l’intenzione del governo sarebbe quella di confermare e prorogare le restrizioni in vigore fino alla fine di aprile. La riapertura della scuola in zona Rossa L’unica novità confermata è rappresentata dalla riapertura della scuola in zona Rossa. Tornano in classe i bambini dei nidi, i ragazzi ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) Riflessioni in corso sul nuovo decreto: apotrebbe arrivare la primasanitaria in Italia. Il governo Draghi lavora al decretocon l’intenzione di dare ascolto all’ala rigorista ma concedendo un’opportunità a quella aperturista. In base alle anticipazioni circolate, che hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni di Draghi in occasione della conferenza stampa tenuta dopo il Consiglio europeo, l’intenzione del governo sarebbe quella di confermare e prorogare le restrizioni in vigore fino alla fine di. La riapertura della scuola in zona Rossa L’unica novità confermata è rappresentata dalla riapertura della scuola in zona Rossa. Tornano in classe i bambini dei nidi, i ragazzi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus metà Pil, riaperture e sostegni: quanto crescerà l'economia italiana nel 2021 ...è in via di definizione e sarà inserito nel Documento di economia e finanza in arrivo entro metà ... il primo dei quali è l'aspettativa che la campagna di immunizzazione dal coronavirus , se si riuscirà ...

Covid 19, L'Aquila rischia la zona rossa La crescita dell'incidenza a L'Aquila e provincia è partita dalla seconda metà di marzo: "Dopo una ... Leggi anche EMERGENZA CORONAVIRUS L'Aquila, conclusa campagna screening: 4 positivi al Covid 19 ...

