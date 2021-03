Coronavirus, 19.611 nuovi casi e 297 decessi nelle ultime 24 ore (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 19.611 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 23.839) a fronte di 272.630 tamponi effettuati su un totale di 49.093.293 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. nelle ultime 24 ore sono stati 297 i decessi (ieri 380), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 107.933. Con quelli di oggi diventano 3.532.057 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 573.235 (+1.357), 540.855 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 28.701 di cui 3.679 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 2.850.889 con un incremento di 17.950 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 19.611 idiin Italia (ieri 23.839) a fronte di 272.630 tamponi effettuati su un totale di 49.093.293 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 297 i(ieri 380), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 107.933. Con quelli di oggi diventano 3.532.057 itotali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 573.235 (+1.357), 540.855 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 28.701 di cui 3.679 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 2.850.889 con un incremento di 17.950 unità24 ore.La regione con il ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 28/03/21 • Attualmente positivi: 573.235 • Deceduti: 107.933 (+297) • Dimessi/Guariti: 2.850.889 (… - Agenzia_Ansa : Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del m… - Agenzia_Ansa : Sono 272.630 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano… - PasqualeMarro : #BollettinoCoronavirusItalia 28 marzo: oggi 19.611 contagi - RosannaVaroli : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 28 marzo: 19.611 nuovi casi e 297 morti -