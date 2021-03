Corneliani: non basta Giorgetti per salvare la moda italiana (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar – La Corneliani, per il momento, è salva. La situazione sembrava mettersi male. Entro il quindici aprile lo storico marchio d’abbigliamento deve presentare al tribunale di Mantova un piano che eviti la liquidazione. L’accordo raggiunto martedì scorso al ministero dello Sviluppo Economico ha dato una boccata d’ossigeno ai quasi 500 dipendenti. La vertenza durava da 10 mesi e rischiava di far chiudere un’eccellenza italiana che opera sul mercato dal 1930. La vertenza Corneliani e il ruolo di Bahrein Investcorp Corneliani è un fiore all’occhiello del made in Italy. L’azienda, cha ha quasi un secolo di vita, da Mantova ha conquistato tutto il mondo. Purtroppo, come altre realtà della moda e del tessile in generale, ha affrontato nell’ultimi anni momenti di grande difficoltà. I passaggi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar – La, per il momento, è salva. La situazione sembrava mettersi male. Entro il quindici aprile lo storico marchio d’abbigliamento deve presentare al tribunale di Mantova un piano che eviti la liquidazione. L’accordo raggiunto martedì scorso al ministero dello Sviluppo Economico ha dato una boccata d’ossigeno ai quasi 500 dipendenti. La vertenza durava da 10 mesi e rischiava di far chiudere un’eccellenzache opera sul mercato dal 1930. La vertenzae il ruolo di Bahrein Investcorpè un fiore all’occhiello del made in Italy. L’azienda, cha ha quasi un secolo di vita, da Mantova ha conquistato tutto il mondo. Purtroppo, come altre realtà dellae del tessile in generale, ha affrontato nell’ultimi anni momenti di grande difficoltà. I passaggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Corneliani non Rinvigorito dai vaccini, il sovranismo è vivo e pericoloso ...di Corneliani , con l'ingresso di Invitalia nel capitale. Contemporaneamente, la Cassa depositi e prestiti continua ad allargare la propria presenza nell'economia nazionale e, per tutto ciò che non è ...

Salvini nel limbo Se a rimpinguarlo non provvedesse l'attività ministeriale. Giorgetti ha sbloccato la crisi della storica azienda mantovana Corneliani, avviando un nuovo progetto industriale. E sta gestendo il piano ...

Corneliani: non basta Giorgetti per salvare la moda italiana

Rinvigorito dai vaccini, il sovranismo è vivo e pericoloso Tanti indizi dicono che può essere stato sconfitto sul piano politico, ma su quello economico è ormai il “new normal" ...

